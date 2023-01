Com sucesso de público, Prefeitura estende atrações da ′Maringá Encantada′ até 15 de janeiro

Os maringaenses e visitantes ganharam mais tempo para aproveitar os atrativos da ′Maringá Encantada′. Com a grande quantidade de público, a Prefeitura prorrogou por uma semana as atrações localizadas na Praça Renato Celidônio e a iluminação do eixo natalino na Avenida Cerro Azul. A programação, que seria finalizada neste domingo, 8, foi estendida até 15 de janeiro.

Na Praça Renato Celidônio, a decoração, incluindo o túnel de luz, e os atrativos como a roda gigante, o parque de diversões, o passeio de trenzinho pelo centro, o passeio de jardineira até o Parque do Japão e a praça de alimentação funcionarão até o dia 15. O Eixo Natalino, que compreende o trecho da Praça Renato Celidônio, passando pela Avenida Cerro Azul, até a Praça do Teatro Reviver Magó, também seguirá encantando os maringaenses por mais tempo.

O carrossel localizado na Praça do Teatro Reviver Magó funcionará até domingo, 8. A iluminação das árvores nas vias da cidade e distritos começa a ser retirada a partir de segunda-feira, 9, conforme cronograma. Entre os dias 9 e 15 de janeiro, serão retiradas as luzes nos distritos e bairros. Na região central, a iluminação será retirada entre 16 e 22 de janeiro.

O Parque do Japão, que já recebeu cerca de 300 mil visitantes desde o começo da ′Maringá Encantada′, segue com a decoração até 15 de janeiro. Neste período, o Parque funciona todos os dias, das 9h às 23h. A decoração natalina noturna é acesa a partir das 19h30.

A partir de 16 de janeiro, o Parque do Japão ficará fechado pelo período de 10 dias para manutenção e desmontagem da decoração. O Parque reabre para a comunidade em 26 de janeiro, com funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 18h.