Comandante Hamilton revela que Jean Claude Van Damme o ofereceu drogas

O comandante mais famoso do Brasil estará no The Noite desta quarta-feira (29). Comandante Hamilton bate um papo com Danilo Gentili sobre sua trajetória e trabalhos ao lado de nomes como Gugu, Datena, Marcelo Rezende e outros. “Meu sonho era avião, depois virou helicóptero. Foi muito difícil no começo. Quando trouxe helicóptero para a televisão, tive muito problema. Sou o piloto que teve mais multas no Brasil”, afirma. “Quando começou esse negócio de transmissão ao vivo, as adaptações (para filmagens) não tinham certificação”, explica.

Danilo pergunta se ele tem medo de altura e Hamilton responde: “piloto sente falta da aeronave. Se eu subir em um prédio ou até aqui para trocar uma lâmpada, não me sinto confortável. Tenho que estar sentindo o helicóptero”. O comandante recorda como conheceu Gugu, ainda na época do programa ‘Viva a Noite’ e muitos outros momentos icônicos, além de fatos marcantes.

Tendo transportado figuras ilustres como Jean Claude Van Damme, conta: “um cara muito gente boa, ficamos muito amigos, brincamos para caramba”. Danilo questiona se o astro internacional o ofereceu drogas e ele diz: “é, isso abalou um pouquinho a amizade… é uma pena, porque ele teve problemas (com drogas) espero que ele tenha superado. Ele chegou, ofereceu, estava em um tubinho”.

Falando de sua paixão pelo trabalho, comenta: “é maravilhoso, devo muito a isso. Um dia estava no Jassa, brincando, e falei que até trabalharia de graça”. Tendo trabalhado em todas as emissoras, afirma: “não é porque estou aqui, mas o SBT é como se fosse uma família. É um lugar muito legal”. Sobre a cobertura da morte dos Mamonas Assassinas, conta: “foi uma notícia muito triste, porque tinha muito contato com eles. A forma foi muito agressiva. O corpo deles desapareceu, desintegrou. O avião entrou como uma lâmina, cortou árvores grandes”.

O The Noite é apresentado por Danilo Gentili e vai ao ar de segunda a sexta-feira, no SBT.