Começa segunda (17) troca de ingressos para show solidário do Pe. Reginaldo Manzotti na Expoingá

A parceria de anos entre a Sociedade Rural de Maringá (SRM) e a Arquidiocese de Maringá continua este ano na Expoingá, com a celebração religiosa e show do Pe. Reginaldo Manzotti, no dia 9 de maio, na arena coberta do Parque de Exposições. O show é uma das ações solidárias realizadas pela SRM durante a Feira, visando contribuir com entidades assistenciais do município e região.

Para assistir à apresentação, as pessoas poderão fazer a retirada dos ingressos antecipadamente, mediante a doação espontânea de itens de higiene pessoal ou agasalho. Os ingressos estarão disponíveis para troca, a partir da próxima segunda-feira, dia 17, na Rádio Colmeia de Maringá, localizada na rua Vereador Basílio Sautchuk, 356.

O lote de ingressos para o show foi repassado pela Diretoria da Rural à Arquidiocese, nesta quarta-feira à tarde ( 19), com a presença do arcebispo metropolitano, Dom Frei Severino Clasen, os padres Nailson Bacon e Vinicius Alves Martins, além de representantes da Rádio Colmeia.

A presidente da SRM, Maria Iraclézia de Araújo, destacou o cunho solidário da ação. “Nós mantemos a tradição dessa manifestação de fé dentro da Expoingá e gostaríamos que a igreja recebesse as doações deste dia como uma contribuição da entidade”, disse ela.

Dom Severino também se manifestou, afirmando o respeito à categoria de produtores rurais e desejando que a “expressão de fé se fortaleça cada vez mais no evento”. “É muito importante e satisfatório para nós termos essa parceria e proximidade com a entidade e a sociedade local”, afirmou.

Além da presidente da Rural, estiveram no encontro, o vice-presidente da entidade, Carlos Henrique Pinto e as diretoras da SRM Mulher, Elaine Monteiro Meller, Sandra Araújo e Pinto e Amália Cardoso.

Show de Evangelização

A Expoingá acontece de 4 a 14 de maio, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. A apresentação do Pe. Reginaldo Manzotti, no dia 9, uma terça-feira, terá início às 19h30, com missa presidida pelo arcebispo Dom Severino Clasen, seguida de show do Pe. Reginaldo e Banda Evangelizar É preciso.

A portaria do Parque de Exposições neste dia também será aberta para o público visitante da feira, mediante a doação no local de itens de higiene pessoal e agasalhos. Todas os itens recolhidos serão repassados à Arquidiocese e irão beneficiar entidades assistenciais de Maringá e cidades vizinhas.