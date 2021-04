Comércio funcionará sábado pela manhã

Em entrevista exclusiva ao Pan News, na manhã de hoje, o prefeito Ulisses Maia conversou sobre as medidas de enfrentamento à covid-19, entre outros assuntos. Anunciou em primeira mão que o comércio maringaense funcionará no sábado pela manhã. É uma espécie de teste, e dependendo dos resultados a flexibilização poderá ser mantida. Os indicadores relacionados ao novo coronavírus, no entanto, é que continuarão norteando as ações do poder público em relação ao enfrentamento à covid-19. (inf Angelo Rigon)