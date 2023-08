Confira os 26 candidatos homologados a conselheiro tutelar em Maringá

O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, que acontecerá em Maringá em 1º de outubro, das 8h às 17h, terá 26 candidatos. Os eleitores escolherão dez conselheiros, para os dois conselhos existentes, mas o número poderá chegar a 15 se a administração encaminhar projeto criando um terceiro conselho tutelar.

Nesta terça, 22, concretiza-se a quarta etapa do processo, com a homologação das inscrições (antes, houve a inscrição, habilitação das inscrições e prova escrita com habilitados, faltando a eleição e, ao final, a proclamação do resultado).

A comissão especial de organização da eleição dos conselheiros foi criada em março, tendo Guilherme Marques da Silva Mariucci, lotado na Secretaria da Criança e do Adolescente, como presidente, Rosane Marta Lemos Baptista Marques na vice e ainda Eduardo Antonio da Silva (primeiro secretário), Raquel Barros de Souza (segunda secretária) e Wendy Mara Santiago de Oliveira Sena (assessora técnica).

A campanha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar está permitida desde a quarta-feira da semana passada e será encerrada a meia-noite da véspera do dia da votação (saiba mais). Dos 26 inscritos homologados, 70% já são conselheiros tutelares atuais e entre o total há candidatos apoiados por vereadores e ao menos um deputado estadual e um deputado federal. Confira abaixo os candidatos: