Confira se o seu nome está na lista dos contemplados do auxílio para os profissionais de eventos

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulgou nesta quinta-feira, 22, a lista de profissionais de eventos aprovados para receber o auxílio financeiro de R$ 1 mil, divididos em duas parcelas. Será repassado R$ 1 milhão para mil profissionais.

As duas parcelas de R$ 500 serão depositadas na conta bancária informada pelo titular durante a inscrição. A primeira parcela será paga do dia 23 a 30 de abril e a segunda parcela do dia 24 a 31 de maio.

O programa faz parte do projeto Cuida Maringá, um pacote de ações emergenciais da Prefeitura para amparar a vida e incentivar a economia. “A Prefeitura tem trabalhado para amenizar a situação difícil que muitos maringaenses estão passando nestes tempos de pandemia”, comenta o prefeito Ulisses Maia. Ele lembra que na segunda-feira começam as inscrições para o Auxílio Emergencial.

Todos os profissionais relacionados para receber o benefício são da área de eventos. São 250 músicos, 115 técnicos, 122 decoradores, 127 garçons, 115 fotógrafos, 35 cinegrafistas, 132 assessores/promotores, 66 confeiteiros e 38 recepcionistas. Ao todo, 1339 profissionais fizeram o pedido.

VEJA AQUI A LISTA

Mais contemplados

O prefeito Ulisses Maia, após reunião com secretários na quinta-feira, 22, decidiu que enviará para a Câmara Municipal proposta de alteração na Lei do Auxílio Emergencial para profissionais de eventos. O objetivo é contemplar todos aqueles inscritos que comprovaram que preenchem os pré-requisitos para receber o benefício.

Os técnicos da Secretaria de Trabalho e Renda vão reavaliar todos os cadastros dos 339 profissionais que fizeram o pedido e não ficaram entre os mil selecionados.