Confusão entre motorista e garis

Um motorista enfurecido discutiu e partiu para agressão após se chatear pela demora no trânsito provocada pela coleta de lixo na cidade de Maringá, noroeste do Paraná. Um morador das proximidades registrou as imagens através de uma aparelho de celular e passou também a sofrer ameaças do motorista na tarde desta segunda-feira, 20 . Com um pedaço de concreto foi para cima do morador, sendo seguro por um dos garis. O condutor do Fiat Uno deixou o local proferindo xingamentos e ameaças de que retornaria.