Corpo de Caike Luna chega à noite em Maringá

“Divertido, criativo, querido e inspirador. O Multishow lamenta se despedir desse talento tão completo, que tivemos a sorte de receber em nossa família. Todos os nossos aplausos a Caike Luna personagens em programas do Multishow“. Foi desta forma que ao canal de televisão por assinatura referiu-se ao ator Carlos Henrique Luna, que faleceu nesta manhã no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, vítima de câncer. Ele tinha 43 anos de idade, segundo o serviço funerário da capital.

No início do ano ele iniciou tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. Ele havia perdido o pai, o médico Pio Luna Quisbert, natural da Bolívia, para a covid-19 em dezembro do ano passado. Caike Luna estudou na Faculdade de Artes do Paraná, em, Curitiba, e interpretou vários personagens conhecidos, como Cleitom, do programa Zorra Total, na Globo, e outros em séries como Baby e Rose, Treme Treme e Xilindró. Seu corpo chegará a Maringá no início da noite mas ainda não está confirmado se o velório e sepultamento acontecerão aqui ou em, Cruzeiro do Oeste, sua cidade natal. (inf Angelo Rigon)