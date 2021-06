Criada a Associação Norte Paranaense de Personal Trainers

Foi oficializada a Associação Norte Paranaense de Personal Trainers, que reúne todos os profissionais de educação física e academias da área. As vantagens, além da luta pela classe, é que os membros terão parcerias com planos de saúde, com empresas para vários tipos de assistência e cursos na área para nossos profissionais associados.

A diretoria da associação conclama a todos os profissionais desta área, professores ou estagiários da Educação Física, a trabalhar para fazer a entidade crescer e se firmar como representante desas categorias. (inf Angelo Rigon)