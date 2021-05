Criança foge de casa com medo da Covid-19 e passa noite em casinha de cachorro

Uma criança de 11 anos foi encontrada pela Polícia Militar após fugir de casa, em Apucarana, norte do Paraná. Ela foi localizada na madrugada desta quinta-feira (20), dentro de uma casinha de cachorro. O motivo para a fuga seria medo de pegar Covid-19 da mãe.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a criança estava na rua Bandeirantes, no centro da cidade. A família entrou em contato com a polícia na noite de quarta-feira (19), comunicando o desaparecimento. O jovem contou que saiu de casa porque ficou com medo de ser infectado pelo coronavírus, após a mãe testar positivo para a doença. Ele encontrou a casinha e decidiu passar a noite, por estar frio.

O Conselho Tutelar também esteve presente na ocorrência. Ele foi encaminhado para a sede e a família foi comunicada. Durante o atendimento, a criança fez desenhos de cachorros e revelou ter vontade de ser policial.(inf RIC Mais/foto Rodrigo Almeida – Sistema Pinga Fogo)