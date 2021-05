Culto com aglomeração é denunciado ao Ministério Público

O Ministério Público Estadual recebeu a denúncia do caso envolvendo um culto na cidade de Barbosa Ferraz, onde existe a suspeita de que tenha sido responsável pela proliferação do vírus, que pode ter aumentado a crise da pandemia no município.

Na denúncia, Celso Ferreira Lima afirma que além de links das reportagens envolvendo o caso, encaminhou também à promotoria imagens e vídeos, que comprovariam o descumprimento de medidas sanitárias. A informação é de Claudiney Costa, da Coluna do Rato.

Depois do evento soube-se ao menos que duas pessoas que lá compareceram foram contaminadas e faleceram por causa da covid-19. O apóstolo Eliomar Silva, em abril, postou imagens de culto e bênçãos feitas em casas de famílias em redes sociais. Ele mostrou imagens de que teria retirado um câncer de uma pessoa, além de citar casos de paralíticos, surdos cegos e mudos supostamente curados. O apóstolo seria de Vitória (ES). Esta semana verificou-se o quinto óbito de uma mesma família, causado pela doença. Uma professora de 90 anos, falecida ontem à noite, foi a última vítima do novo coronavírus em Barbosa Ferraz. (inf Angelo Rigon)