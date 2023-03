Defesa Civil recebe Brasão do Município

A Câmara de Maringá homenageou a Defesa Civil com a entrega do Brasão do Município ao seu coordenador, tenente Edson Luiz Pereira. A homenagem, proposta pela vereadora Ana Lúcia Rodrigues, realizada na sessão desta quinta-feira (2), é um reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade maringaense.

Tenente Edson agradeceu aos vereadores pela homenagem. “É motivo de muita honra e alegria recebermos esse Brasão em nome da Defesa Civil.” Ele lembrou que a Defesa Civil foi criada em 1997 e que ele assumiu recentemente o cargo de coordenador. “Assumi em outubro de 2022 e acredito que temos a obrigação de fazer igual ou melhor do que já vinha sendo feito. Atualmente aumentamos o número de apoiadores, viaturas e espaço físico”, informou.

O coordenador explicou que a Defesa Civil é um instrumento de articulação de esforços do Poder Público com outras entidades públicas e privadas e o objetivo é auxiliar a população. “A Defesa Civil reúne um conjunto de medidas preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas com o objetivo de evitar consequências danosas de eventos previsíveis, preservar o moral da população e restabelecer o bem-estar social quando acontecem desastres.”

Segundo ele, “a missão da Defesa Civil é transformar dados em inteligência, facilitando a decisão dos gestores e potencializando políticas públicas para reduzir riscos de desastres”.

A vereadora Ana Lúcia Rodrigues ressaltou que a principal atribuição da Defesa Civil “é conhecer e identificar os riscos de desastres na região, através do mapeamento de riscos e preparação para o enfrentamento de adversidades. O objetivo é reduzir riscos, principalmente, dos desastres naturais com ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação”.

Ana Lúcia destacou que é importante que a cidade esteja consciente da necessidade da instituição que atua em conjunto com outros órgãos, autoridades e comunidade, para coordenar as ações emergenciais. “É no momento de desastres naturais, de emergência climática, que a Defesa Civil socorre a nossa população das mais diferentes mazelas e se torna braço forte do Estado que faz chegar o socorro.”

Inf. e fotos – Marquinhos Oliveira/CMM