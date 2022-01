Delegado, policial e outros 9 denunciados em Maringá são condenados por envolvimento com o jogo do bicho

A 4ª Vara Criminal de Maringá condenou 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná por envolvimento com o o jogo do bicho. A denúncia – decorrente da Operação Barão de Drummond, que apurou crimes ligados à exploração de jogos ilegais – foi apresentada pela 12ª Promotoria de Justiça da comarca. Entre os denunciados, estão um delegado, um policial civil e um servidor municipal cedido à delegacia de Ivatuba. Conforme a denúncia, vários contraventores que gerenciavam bancas de jogo do bicho teriam pago propinas mensais aos policiais para não serem incomodados no exercício da atividade ilegal. A denúncia foi feita em 2018 (leia mais).

Os três agentes públicos foram condenados à perda de suas funções. As demais penas dos 11 réus variaram de 3 anos, 1 mês e 10 dias a até quatro anos, um mês e dez dias de reclusão, além do pagamento de 32 a 95 dias-multa (cada dia-multa equivale a 1/30 do salário mínimo). Alguns dos réus tiveram o benefício de substituição das penas de reclusão por penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e restrição de fim de semana), conforme determina a legislação vigente. Os nomes não foram divulgados. (inf MP)