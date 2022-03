Dengue: abandonado, Clube Hípico preocupa

Fundado em 1956, o Clube Hípico de Maringá sempre foi conhecido por reunir a nata da sociedade regional, como se falava nos tempos de Ibrahim Sued. Eventos marcantes aconteceram ali. Hoje, tendo como pano de fundo uma disputa pela venda do local, o estado de abandono do clube deve chamar a atenção dos responsáveis pela Vigilância Sanitária do município. As piscina são potenciais criadouros do mosquito da dengue.

Pode ser a primeira grande ação do secretário interino da Saúde de Maringá: amanhecer no famoso Clube Hípico e fazer a devida autuação. Enquanto isso, o pessoal poderia dar um tempo na briga financeira e pensar em saúde. Ninguém, por mais rico que seja, leva dinheiro para o outro mundo. (inf Angelo Rigon)