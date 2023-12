Deputado Delegado Jacovós participa da liberação de mais de 100 milhões pra Segurança Pública

Na manhã desta terça-feira , 12, o deputado estadual Delegado Jacovós participou da entrega de 142 novas viaturas para a Polícia Militar do Paraná e de 10 caminhões para as brigadas de incêndio municipais.

Os investimentos ficaram garantidos no orçamento estadual da segurança pública, cujos recursos foram disponibilizados pela Comissão de Orçamento, onde o deputado Delegado Jacovós na ocupa a vice-presidência.

Dos 142 veículos, 100 são viaturas semiblindadas. Elas serão utilizadas para atividades de patrulhamento e rádio atendimento em todo Estado. As outras 42 são caminhonetes que atuarão no patrulhamento rural em todos os Comandos Regionais do Paraná.

Além das viaturas, foram entregues nove caminhões para Defesa Civil que serão usados em ações de combate à incêndios e resgates. “Como vice-presidente da Comissão de Orçamento, estudamos o projeto que necessitava de grande investimento e conseguimos viabiliza-lo para fossem realizados, a fim de garantir mais segurança, não só para a população, mas também para os policiais“, afirmou Jacovós.