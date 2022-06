Em vídeo disponibilizado, o advogado Paulo Rogério do Carmo (União Brasil) explica que vai aguardar até quarta-feira para tratar da volta à Assembleia Legislativa. Ele foi o único dos quatro beneficiados com a decisão do ministro bolsonarista Kássio Nunes em favor do deputado Fernando Francischini a não assinar o termo de recondução. Deixou claro que, na eventualidade de o STF mudar a decisão, espera aguardar a justiça acontecer em outubro.