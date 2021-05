Uma família de Maringá busca por informações que possam levar ao paradeiro de Emily de Oliveira, de 17 anos. A adolescente está desaparecida há 14 dias. Segundo informações da avó de Emily, Márcia Regina de Oliveira, de 61 anos, o último contato que teve com a neta foi no dia 3 deste mês, após saírem do Colégio Branca da Mota Fernandes, na Vila Morangueira. “Fui lá com ela resolver um problema, depois a abracei e ela foi procurar trabalho. Deixei ela no ponto de ônibus. Ela disse que ia pegar um Uber.“