Um vídeo em grupo de mensagens provocou revolta em muita gente. Um homem faz um descarte irregular de entulhos na calçada da rua Flamboyant, no entorno da reserva do Parque das Palmeiras. Um homem numa van despeja inclusive vidros no passeio público.

O local foi limpado (abaixo) e o Instituto Ambiental de Maringá busca identificar o infrator, para dar a devida punição. (inf Angelo Rigon)