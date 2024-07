Desistência em Mandaguaçu

Uma reunião teria selado ontem a desistência do vice-prefeito de Mandaguaçu, o empresário Gilmar Cadamuro, o Gil do Gás, que era pré-candidato a prefeito pelo PP. Naquela cidade da microrregião de Maringá, as principais lideranças do PP abandonaram o partido, apoiando Beto Dentista (PSD).

O grupo, formado também pelo PL e PSB, deve apoiar o pré-candidato do PDT, Denilson Caleran. Mas a coisa não acaba por aí.

No PSD o ex-prefeito Ismael Ibraim Fouani teria desistido de desistir e investindo em ser o pré-candidato do partido, no lugar de José Roberto Mendes, o Beto Dentista. Dizem que será preciso contratar um equilibrista para lhe dar com a situação. (inf Angelo Rigon)