É o que a Prefeitura de Maringá, com apoio da comunidade, tem ofertado às pessoas em situação de rua. O Município oferece um teto, com camas, refeições e produtos de higiene pessoas. Esse tratamento humanizado conta com a colaboração de profissionais liberais e empresas que têm levado serviços e muita alegria. Tudo em nome do bem-estar dos acolhidos.

Nesta segunda, 9, os alunos de podologia da Ágata Cursos e profissionais da Clínica Doutor Pé foram voluntários na Vila Olímpica e ofertaram atendimentos aos abrigados. Eles realizaram trabalho preventivo de doenças como micoses. Também verificaram unhas encravadas, calos e fissuras nos pés