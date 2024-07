Diploma falso dá cadeia

O Conselho Regional de Educação Física prendeu denunciou hoje um homem que se utilizava de documentos falsos, como diploma superior, para dar aulas em academias de ginástica da cidade. O Cref-PR acionou a Polícia Civil, numa operação realizada nesta manhã, com a presença do diretor de Fiscalização da entidade, Carlos Alberto de Carvalho Filho

A pena por falsidade ideológica é entre 1 e 5 anos de reclusão, mais multa, de acordo com o Código Penal Brasileiro. O Cref e o Procon desde maio têm parceria para fiscalizar as academias de ginástica em Maringá, visando a qualidade dos serviços para os usuários, com reuniões e workshop. A operação de hoje é um desdobramento desse projeto. Na delegacia, o homem disse que comprou o diploma por R$ 800. (inf Angelo Rigon)