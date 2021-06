DJ é morto em Mandaguaçu com tiro na nuca durante roubo

Na noite desta segunda-feira, 28, um latrocínio aconteceu na Rua Nícola Estéfano, próximo ao posto Triângulo em Mandaguaçu. Segundo informações, seis amigos estavam jogando baralho na residência quando quatro elementos armados entraram anunciando o assalto.

No momento, os criminosos pediram para que todos não olhassem para trás, porém, Allan Tiago dos Santos de 39 anos virou para trás e covardemente levou um tiro na nuca, o que resultou na sua morte. Allan (shakis), morador de Maringá, é muito conhecido na região, era DJ nas noites do Budega 18. Além do assassinato do DJ, foi feito um disparo pelos elementos atingindo a perna de Felipe Ganancio Cabrini que foi encaminhado para o Hospital Santa Rita de Maringá. Os socorristas foram acionados, bem como a 2º CIA da Polícia Militar de Mandaguaçu e ROTAM também estiveram no local. Ainda não se sabe a identificação dos criminosos, porém eles usavam blusas de moletom com capuz e máscaras.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mandaguaçu, imagens de câmeras de segurança do local irão auxiliar nas apurações dos fatos. (inf Portal Mandaguaçu)