Dois adolescentes morrem após colisão de moto com picape na PR 444

Dois adolescentes morreram na manhã deste domingo (23), em um acidente registrado na rodovia PR444 em Mandaguari, região de Maringá. As vítimas de 16 anos, ocupavam uma moto 125 cilindradas. Eles colidiram frontalmente com uma picape Fiat Strada da cidade de São Pedro do Ivaí. Com a força do impacto, os veículos ficaram destruídos e os dois jovens tiveram mortes instantânea.

Usuários da rodovia ligaram para o socorro, mas nada pode ser feito. O condutor da caminhonete, nada sofreu. Os adolescentes moravam em Mandaguari. Conforme informações, eles retornavam de uma festa que aconteceu em uma chácara situada nas imediações do ocorrido. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e peritos da Polícia Científica estiveram no local realizando todos os levantamentos possíveis, para descobrirem as circunstâncias do acidente.

Segundo o motorista da picape, ele seguia sentido à Arapongas, quando repentinamente a motoneta invadiu a pista contrária provocando a colisão. Os corpos dos jovens Wesley Gustavo e Caio Davi foram removidos e encaminhados para o IML de Apucarana. (inf Leonardo Filho e Repórter Corujão/Paraná Portal)