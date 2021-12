Duas mulheres ficam feridas em acidente na Zona 2 em Maringá

O acidente foi registrado na manhã deste sábado, 18, por volta das 6 horas, na avenida Cerro Azul, próxima a Catedral. Uma motorista conduzia um veículo Jeep bateu em um VW Polo que estava estacionado. Com o impacto o Jeep tombou.

Além da motorista, outras duas mulheres estavam no veículo que tombou, as passageiras foram socorridas pelas equipes do Siate e Samu, ambas sem gravidade. A condutora recusou atendimento.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local já que a motorista apresentava suspeita de embriaguez. O grupo retornava de uma balada, solicitada a condutora para realizar o teste do bafômetro ela se recusou. (inf/foto André Almenara)