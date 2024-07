Duas mulheres são atropeladas na calçada após batida entre dois carros no centro de Maringá

O acidente aconteceu na manhã dessa sexta-feira, 12, no cruzamento das ruas Santos Dumont com Vereador Basílio Sautchuk, na área central de Maringá. Duas mulheres que estavam na calçada foram atropeladas por um veículo Nissan Versa.

Conforme testemunhas, o condutor de um Fiat Argo que seguia pela Basílio Sautchuk cruzou a preferencial do Nissan que trafegava pela Santos Dumont. A colisão foi tão forte que o Versa avançou sobre a calçada e atingiu as duas pedestres.

As mulheres sofreram ferimentos moderados e precisaram de atendimento do Siate e Samu. A condutora do Nissan também ficou ferida e foi socorrida. O motorista que provocou o acidente também foi avaliado por um médico do Samu. (inf André Almenara)