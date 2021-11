Duas pessoas morrem de acidente na tarde de sábado na rodovia BR-376 em Marialva

O Instituto Médico Legal de Maringá e a Polícia Civil, identificaram os dois motoristas que morreram em um acidente registrado no final da tarde de sábado, 13, no Contorno de Marialva.

Familiares também fizeram o reconhecimento. Trata-se de Reinaldo Carlos Garcia, 45 anos, morador de Maringá e Rovilson Amadeu Diogo, 61 anos, também residente de Maringá. Garcia foi

candidato a vereador nas últimas eleições municipais em Maringá, ele era o condutor do

Fiat Siena que causou o acidente.

O carro seguia pela rodovia sentido à Maringá, quando ficou desgovernado e invadiu a pista

contrária capotando. No sentido oposto, passava pelo local um outro Fiat Siena que foi

atingido pelo carro desgovernado. Os automóveis ficaram destruídos e seus condutores

tiveram mortes instantânea.

Uma câmera de segurança, filmou o trágico acidente. O flagrante do acidente é impressionante e chama a atenção pela violência do impacto envolvendo dois automóveis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas trafegava sentido a

Maringá, quando perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central que divide as

pistas de rolamento vindo a atingir o veículo que seguia em sentindo oposto. Ambos os

motoristas morreram na hora.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil, além de

socorristas da concessionária pedagiadora. Os corpos das duas vítimas fatais, foram removidos e

encaminhados para o IML de Maringá. (inf Corujão Notícias/foto André Almenara)