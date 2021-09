‘É preciso combater o ódio com respeito e amor’

O caso do bolsonarista pedindo boicote a um garapeiro, durante manifestação do feriado de 7 de Setembro, na praça da Catedral em Maringá, rendeu. O Maringá Gastronômica repudiou a atitude e deu início a uma campanha para comprar garapa do rapaz, que se chama Gabriel.