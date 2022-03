Ederlei Alkamim filia-se ao MDB

Diretor da 15ª Regional de Saúde, Ederlei Alkamim assinou ontem, em Curitiba, sua ficha de filiação no MDB. Ele é pré-candidato a deputado estadual. A senadora Simone Tebet, pré-candidata a presidente da República, abonou sua ficha (acima).

A presidente municipal do partido, Adriana Santana (dir.), e a também pré-candidata a deputada estadual Mércia Froeming (acima) participaram do evento partidário, a convenção do MDB Mulher. Alkamim já presidiu o Partido Verde em Maringá, por onde disputou a vereança em 2016. (inf Angelo Rigon)