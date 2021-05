Eduardo Santos na Jovem Pan

O convidado para a bancada do Pan News nesta sexta-feira, 21 será o apresentador de TV do programa Maringá Urgente da Rede Massa, Eduardo Santos.

Um bate-papo descontraído para comentar um pouco sobre sua carreira na televisão. E claro dando aquela pitada em diversos assuntos.

O programa estará ao vivo a partir de 7 horas no canal Jovem Pan Maringá no Youtube e Facebook.⁠ Ouça também no rádio sintonizando 101,3 FM. Assista pela NET/Claro na RedeTv!Paraná ou acesse: www.gruporcc.com