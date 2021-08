O presidente disse que tem convicção de que o líder do governo na Câmara vai conseguir explicar aos senadores que não tem envolvimento no caso Covaxin .

“Ele vai se sair bem lá”, diz Bolsonaro, sobre depoimento de Barros

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (12) que está ansioso pelo depoimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, à CPI da Covid. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jovem Pan Maringá, no Paraná, reduto eleitoral de Barros. (leia mais)