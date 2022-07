Em áudio, prefeito pede a vereador que não se investigue suposto caso de pedofilia

Reportagem de Pâmela Dias, publicada hoje no site de O Globo, repercutiu informação do Portal 38 News sobre áudio vazado do prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Junior (PSD), o Junior da Femac, que exibe trecho de conversa em que ele pede para que vereadores da base não formalizem a abertura de comissão para investigar um suposto caso de pedofilia envolvendo o vereador Mauro Bertoli (DEM), vice-presidente da Câmara.

A gravação foi obtida pelo Portal 38 News na segunda-feira, mas, de acordo com a assessoria do prefeito, teria sido enviada a um vereador da base, que não foi identificado, em maio. Na conversa, definida por Junior da Femac como um “contorno político”, ele orienta um parlamentar a conversar com Bertoli e pede para que a ideia de criar a comissão seja barrada.

O prefeito ainda faz um alerta para que o vereador tome cuidado, caso “esses caras (aliados) se voltem, por exemplo, contra você” (leia mais). Hoje o site publicou mais um áudio em que mostra o prefeito da Cidade Alta tratando de forma grosseira e intolerante pessoas “amigas”. (via Angelo Rigon)