Em comunicado oficial SBT comemora “Champions League é do SBT”

É com enorme satisfação que o SBT comunica à imprensa, agências , anunciantes e espectadores, que finalizamos o processo de aquisição dos direitos esportivos de uma das maiores competições de clubes do mundo – a UEFA Champions League – para as temporadas 2021-2024.

É o retorno das transmissões em Televisão Aberta desse torneio tão importante, que reúne os maiores astros do futebol mundial, com jogos emocionantes, disputados e com alta qualidade de produção.

A chegada da UEFA Champions League reforça nossa crença no futebol como sendo o esporte mais popular de nosso país com total sinergia ao perfil do SBT, que continuará investindo na estratégia de consolidar esse gênero em sua programação, levando sempre os melhores campeonatos para nossas telas, com a missão e o compromisso de atender às expectativas dos espectadores e do mercado publicitário.

Agradecemos à UEFA e à Agência Teams pela confiança em nós depositada, na certeza de que trabalharemos para valorizar cada vez mais esse grande direito.

Bem-vinda UEFA Champions League, que começa em agosto, mês do aniversário do SBT.