Empresário de Nova Esperança morre em acidente na cidade de Ângulo

Guilherme da Silva Barizon de 30 anos, acabou morrendo em um acidente impressionante durante a manhã deste domingo (09), na PR-218, na entrada de Ângulo.



A vítima conduzia um carro do modelo VW Jetta quando acabou perdendo o controle da direção e bateu em uma árvore, o veículo chegou a derrubar um muro. O carro ficou completamente destruído, peças do veículo ficaram espalhadas. A vítima teve morte instantânea.

Guilherme era empresário, trabalhava com o ramo de móveis planejados. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. (inf Oséias Miranda)