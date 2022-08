Entregador sofre acidente grave acidente ao bater moto contra poste

Um motociclista sofreu um acidente grave no início da tarde desta quarta-feira, 17. O entregador de marmitex tinha acabado de deixar uma entrega numa empresa quando bateu forte a moto contra um poste de energia, que fica na rua marginal à avenida Sincler Sambatti, zona sul da cidade.

O motociclista chegou a ficar inconsciente. A vítima sofreu ferimentos principalmente em face. Uma equipe do Samu com apoio do médico deslocaram ao local. Após ser medicado e avaliado, Felipe de 28 anos foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano de Maringá. (inf André Almenara)