Evento mostra ações para incremento de receitas

Acontece nesta manhã. no Auditório Hélio Moreira, o Seminário “Alternativas para o Incremento das Receitas Municipais”, promovido pelas secretarias de Assuntos Metropolitanos e Institucionais e da Fazenda de Maringá, com apoio da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep).

O secretário Fausto Herradon fez uso da palavra na abertura, ao lado do vice-prefeito Edson Scabora, e Orlando Chiqueto ministra a palestra, apresentando aos municípios da região as ações realizadas em Maringá para se chegar a resultados positivos.