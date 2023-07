Ex-fã processa cantor sertanejo

Gabriel Vitor de Freitas, o “Indião” da dupla US Agroboy e empresariado dupla Fernando e Sorocaba, está sendo processado por uma ex-fã de Maringá. A fã G., produtora de conteúdo digital, contratou o cantor para um evento particular na capital do estado em comemoração ao seu aniversário, com o objetivo de obter um show e momentos exclusivos com o então ídolo.

O processo está desde o dia 21 no 2º Juizado Especial de Maringá, que tem como juiz Humberto Luiz Carapunarla, e há data marcada para a primeira audiência: dia 25. Também aparecem no polo passivo Eduardo Mota Teixeira, assessor do cantor, e a F&S Produções Artísticas Ltda.

De acordo com o processo, a assessoria do cantor apresentou uma proposta garantindo um pocket show de 30 minutos, 2 horas reservadas entre o cantor e a reclamante, um story no Instagram de Gabriel, além de fotos e vídeos à vontade das interações. Também teria sido contratado um fotógrafo e filmmaker oficial da banda que, segundo G., não apareceu nem sabia que tinha que prestar esse serviço, bem como fornecer o material audiovisual editado.

A autora alega no processo que, além de não realizarem na integralidade os serviços da contratação principal, a experiência de seu aniversário foi prejudicada. Para realizar o sonho de conhecer Gabriel, G. dispôs de cerca de R$ 8 mil. Ela também alega que, em um segundo encontro, o cantor ignorou sua presença no local e agiu com grosseria e a humilhou.

A audiência de conciliação está prevista para o dia 25, tendo sido intimados o cantor Gabriel Vitor, seu assessor e o escritório da dupla Fernando e Sorocaba, empresários da dupla Us Agroboy, que na quinta-feira vai lançar sua nova música, “Eguinha Mijoleta”, originalmente de 2020. A indenização poderá ultrapassar a faixa de R$ 30 mil. O caso está em em processo público no 2º Juizado Especial Cível de Maringá. Em suas redes, o cantor ainda não se pronunciou sobre o processo. Procurado para falar a respeito, ainda não respondeu. (inf Angelo Rigon)