Ex-Menudo Ray Reyes morre aos 51 anos

Ray Reyes, ex-integrante do grupo Menudo, morreu aos 51 anos. O anúncio foi feito por Raül Reyes, irmão do cantor, em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (30). A causa da morte não foi divulgada. “Com uma dor enorme em minha alma que informo que meu amado irmão Ray Reyes morreu. Peço que nos deem privacidade para digerir toda essa situação e por favor orem por nossa família, principalmente por nossa mãe”, escreveu Raül. A causa da morte não foi divulgada. Segundo veículos de imprensa internacionais, o músico morreu em sua casa, em Toa Baja, Porto Rico.

Ray Reyes entrou no grupo Menudo em 1983 e fez parte da fase de maior sucesso do grupo, em meados dos anos 1980. Em 1998, Ray se reuniu com outros integrantes do Menudo para uma celebração do 15º aniversário do grupo. Outros reencontros aconteceram nos anos seguintes. (inf Extra)