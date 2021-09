Exibido no Festival de Berlim “SUK SUK – UM AMOR EM SEGREDO”

SUK SUK – UM AMOR EM SEGREDO apresenta a história homoafetiva entre dois homens maduros que juntos dividem momentos de sutileza e resistência enquanto lutam pelo direito de se amarem livremente. Com estreia mundial no Festival de Berlim, onde foi exibido na Mostra Panorama, o filme chega ao Brasil com seu lançamento nos cinemas pela Vitrine Filmes.

O encontro entre PAK, homem de aproximadamente 70 anos, taxista, que se recusa a se aposentar, e HOI, um pai solo aposentado de 65 anos, numa tarde qualquer no parque poderá mudar suas vidas completamente. Apesar de anos de pressão social e pessoal imposto pelos moldes de uma sociedade tradicional e conservadora, eles se orgulham das famílias que criaram por meio de trabalho árduo e determinação. No entanto, durante aquele breve encontro um desejo mútuo se desperta, algo que havia sido suprimido por anos e à medida que conversam e relembram suas histórias pessoais, eles também contemplam a possibilidade de um futuro juntos.

“Hoje, em Hong Kong, a comunidade LGBT é geralmente mais aberta e a sociedade aceita mais os direitos dos homossexuais. No entanto, os homens gays mais velhos não puderam desfrutar dessas mudanças devido à sua adesão a valores culturais tradicionais estritos e laços familiares próximos. Do ponto de vista da geração mais jovem e ocidentalizada, esses homens parecem reprimidos, tristes e sem coragem de serem eles mesmos.”, conta o diretor do longa, Ray Yeung.

Devido às suas circunstâncias individuais, Pak e Hoi têm decisões difíceis de tomar; Pak parece ingênuo e hesitante no início, mas lentamente destrói sua hesitação; já Hoi parece autoconfiante por fora, mas ainda tradicional e conservador quando se trata de sua religião. Suas aparentes diferenças superficiais em experiências e atitudes escondem uma semelhança surpreendente em valores e pontos de vista. A questão é se eles podem abraçar seu verdadeiro eu e se apaixonar ou se voltam para a segurança, conforto e aceitação social de suas famílias?

SUK SUK – UM AMOR EM SEGREDO

é essencialmente uma história de amor sobre dois homens que se apaixonam pela primeira vez aos 70 anos. No entanto, o filme retrata os dilemas que esses personagens enfrentam e as lutas que enfrentam sem julgar suas escolhas. A história mostra o carinho e o amor que recebem de suas famílias e por que é difícil para eles ser quem realmente desejam ser.

O filme examina também a ideia de “o que é uma casa?” O conceito de casa se aplica apenas às famílias? Também pode se aplicar a um lugar onde a pessoa se sente mais “em casa” e confortável? SUK SUK – UM AMOR EM SEGREDO pretende refletir a condição e explorar as dificuldades desses homens gays; e abrir um diálogo sobre suas circunstâncias e necessidades.

Sinopse:

Agora em seus anos de crepúsculo, dois homens devem escolher entre seus desejos um pelo outro ou as famílias que orgulhosamente criaram.