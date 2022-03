Explosão em tanque mata dois trabalhadores na Cocamar

A explosão de um tanque de fluidos matou dois colaboradores da Cocamar, em Maringá. A ocorrência foi nesta sexta-feira, 4 . Dois homens, cujos nomes não foram divulgados, foram jogados para longe com a explosão.

O acidente ocorreu por volta das 11h20, quando um funcionário fazia a solda no equipamento. Eles montavam o tanque de restos de biodiesel. A cooperativa informou aos bombeiros que a solda não estava permitida no local.

O presidenciável Sergio Moro cumpria agenda na Cocamar no momento do ocorrido.(inf Angelo Rigon)