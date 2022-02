Expoingá 2022 está confirmada para maio

O grande evento que agita o mês de maio em Maringá e é um dos principais do

agro no Brasil estará de volta este ano. A Expoingá 2022 foi confirmada pela

Sociedade Rural de Maringá para o período de 5 a 15 de maio.

Todo o planejamento da feira já está em andamento. O assunto foi tratado

inclusive em uma reunião que ocorreu nesta terça-feira (16) entre diretores da

Sociedade Rural de Maringá e o prefeito Ulisses Maia, juntamente com o

secretário e o superintendente da Siacom (Secretaria de Inovação, Aceleração

Econômica, Turismo e Comunicação), Marcos Cordiolli e Michel Tamura,

respectivamente.

A Sociedade Rural de Maringá segue o exemplo de diversas outras feiras do

agro que já estão acontecendo, como o Show Rural, de Cascavel, o Rodeio de

Colorado, a Expo Umuarama, Expo Londrina, Expodireto Cotrijal (RS), a

Expobel, de Francisco Beltrão e a Expo Paranavaí, todas programadas para

este primeiro semestre de 2022.

Em sua 48ª edição a Expoingá pretende mostrar ao público um agronegócio

moderno, cooperativista, profissionalizado, que faz uso do desenvolvimento

tecnológico, da biotecnologia, de pesquisas e inovações científicas para

crescer e oferecer cada vez melhores resultados para o país.

Será também um palco de grandes de negócios, lançamentos de produtos e

difusão de novos conhecimentos, com dezenas de palestras, cursos, encontros

e debates, além de trazer para a população em geral muita cultura, lazer e

entretenimento.

SERVIÇO

48ª Expoingá

De 5 a 15 de maio

Parque Internacional de Exposições de Maringá