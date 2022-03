Doze artistas de grande sucesso nacional e os melhores peões da atualidade

vão agitar as noites de programação da maior exposição feira agropecuária,

industrial e comercial do Estado do Paraná

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) abre, nesta sexta-feira (04/03), a partir

das 10h, a venda de ingressos para os shows e rodeios da Expoingá 2022, que

acontece de 5 a 15 de maio, no Parque Internacional de Exposições Francisco

Feio Ribeiro, de Maringá. Serão 8 noites de programação musical e duas de

rodeio para atender aos variados gostos do público em geral.

Doze artistas de grande sucesso nacional estarão no palco da arena coberta

da Expoingá. Em algumas noites haverá apresentação dupla, o que significa

que as pessoas vão comprar um ingresso, mas poderão assistir a dois shows.

Na lista dos grandes nomes do sertanejo estão aqueles que reúnem os

maiores públicos atualmente, como Zé Neto e Cristiano, Israel e Rodolfo,

Fernando e Sorocaba, Maiara e Maraísa, Ciro Neto e Manuel, Gusttavo Lima e

Luan Santana, donos das maiores audiências nas rádios brasileiras e nas

plataformas de músicas digitais.

Mas a programação é eclética e o público poderá curtir também vários outros

cantores e estilos musicais na 48ª edição da Expoingá. A exemplo do pagode,

que terá Thiaguinho no palco, ou o funk, com outros dois grandes sucessos, DJ

Dennis e Kevin O Chris, o primeiro, responsável pela montagem musical de

sucessos como “Cerol na Mão” e “Um Tapinha não Dói”, e o segundo pela

canção “Vamos Pra Gaiola”, com a qual recebeu certificação tripla de platina.

Uma das maiores sensações musicais do momento, a “pisadinha” também está

presente na programação, com ninguém menos que os “Barões da

Pisadinha”, representantes máximos desse estilo musical, que caiu no gosto

popular brasileiro nos últimos três anos.

Shows gratuitos

Todos os nomes acima, sem esquecer da música religiosa, tradição que abre

sempre a programação de shows da Expoingá. Assim, quem vai estar no palco

no dia 5 de maio, com missa seguida de show de evangelização é o Padre

Reginaldo Manzotti, por meio de uma parceria entre a SRM e a Arquidiocese

de Maringá. Para este show, como de costume, será necessário fazer a trocar

de ingressos pela doação de itens de higiene pessoal, em data a ser ainda

anunciada.

Outro show gratuito vai acontecer no dia 9 de maio, numa parceria entre a

Sociedade Rural e a Prefeitura de Maringá, que oferece o show ao público para

comemorar o aniversário de Maringá, em 10 de maio. A grande atração deste

dia é Luan Santana, cantor que permanece no topo das paradas de sucessoem 15 anos de carreira. Em 2021, sua canção “Morena” esteve em primeiro

lugar no iTunes Brasil, por várias semanas. Os ingressos vão ser trocados pela

doação de alimentos (em data a ser divulgada), que serão revertidos pelo município

para entidades assistenciais.

Rodeio

Para este ano, duas noites de rodeio com os melhores animais e peões do

Brasil estão garantidas e vão encerrar a programação da feira, nos dias 14 e 15

de maio. O organizador Alexandre Bolfer diz que está trabalhando para manter

o alto nível da competição e prepara também algumas novidades.

“Como todos os anos em que organizamos o Rodeio da Expoingá, prezamos

pela qualidade das competições, selecionando peões e animais de alto nível e

este ano, como a competição terá apenas dois dias, temos a certeza que o

nível das disputas nos oito segundos será ainda mais elevado. Além das

montarias buscamos diversificar as atrações que acontecem na arena durante

o Rodeio, com destaque para a cerimônia de abertura, que é sempre um

espetáculo à parte“, destaca Bolfer , ao afirmar que deseja manter a

empolgação do público, que já rendeu à feira o título de “Melhor Público de

Rodeio”, oferecido pelo “Prêmio Melhores do Rodeio Paranaense”.

Compra de ingressos

A compra de ingressos para os shows e os rodeios da Expoingá 2022 pode ser

feita pela plataforma https://www.uautickets.com/.

E também nos seguintes pontos de venda físicos de Maringá: Sociedade Rural

(Parque Internacional de Exposições); Posto Dubai (av. Dr. Alexandre

Rasgulaeff, 4501); Posto Canadá (Av. Mandacaru, 1180); Posto Londres (Av.

Kakogawa, 2161); Casa Ajita Centro (Av. Brasil, 3615); Casas Ajita Shopping

Mandacaru (Av. Mandacaru, 1180) e Casas Ajita Shopping Cidade (Av. Tuiuti,

710).

Troca de ingressos

A Sociedade Rural de Maringá informa que as pessoas que compraram

ingressos para os shows que ocorreriam na Expoingá 2020 (adiada devido a

pandemia) deverão fazer a troca dos ingressos adquiridos correspondente ao

show e artista para a edição 2022, a partir da próxima segunda-feira, dia 7.

Ingressos do artista Felipe Araújo deverão ser trocados pelo show dos Barões

da Pisadinha.

A troca de ingressos será feita na sede da Sociedade Rural de Maringá

(Parque Internacional de Exposições), de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao

meio dia e das 14h às 18h.