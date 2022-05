Felipe Drugovich vence em Mônaco

Felipe Drugovich (foto) deu mais um passo para ser o primeiro maringaense a disputar a Fórmula 1. No domingo, 29, ele venceu a segunda prova da quinta etapa da Fórmula 2 em Mônaco; no sábado, ele havia abandonado a primeira prova.

O piloto da holandesa MP Motorsport largou na pole position. O resultado fez com que aumentasse sua diferença na liderança do campeonato, e que aumentassem as apostas de que ele estará em breve na F1. O site Globo Esporte manchetou: “F2: Felipe Drugovich emula Senna 30 anos depois e vence em Mônaco”.