Festa anos 80 Revival Remember

Neste sábado, 9 de abril, a partir das 22h no Lebloc Eventos em Maringá, acontece mais uma edição do REVIVAL Remember anos 80&90 com show do grupo ABBA The Music comemorando 50 anos de carreira do quarteto sueco.

E mais, resgatando os clássicos da dance music das décadas de 80 e 90, DJ Agnaldo Vieira recorda os hits das danceterias Kalahari e Caleche Drinks, e também o convidado da noite o experiente DJ Bugalu.

Convites, bistrôs e mesas podem ser adquiridos pelo site www.ingressonacional.com.br ou pelo whats 44 9803 1491 e 9999 5821.

O encontro de amigos é promovido anualmente pela Faleiro Eventos e faz parte do calendário dos grande eventos do norte do Paraná.