Festival de Férias de Maringá começa nesta sexta

O Festival de Férias deste ano oferece uma programação diversificada de apresentações teatrais de diferentes gêneros, com foco especial no público infantil e geral.

O evento ocorrerá em teatros, parques e ruas, proporcionando 26 apresentações gratuitas que incluem peças de teatro, shows circenses, concertos de ópera e apresentações de dança. Participarão nove grupos locais e dois grupos de outras regiões.

O festival conta com medidas de acessibilidade, inclusão social e acesso às artes na cidade. Todas as atividades promovem interação e diálogo com o público, aproximando as pessoas da cultura do país.

O objetivo do Festival de Férias é valorizar e disseminar a cultura para toda a população de Maringá, incluindo os distritos de Iguatemi e Floriano, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar e apreciar as manifestações culturais.

Programação:

05/07 – Cia do Abração – Horário: 19h30 | Local: Vila Olímpica | Apresentando: Estorias Brincantes de Muitas Mainhas;

06/07 – Cia Teatro Escola de Palhaço – Horário: 16h30 | Local: Parque Do Japão | Apresentando: Magliaço – O Palhaço Mágico

06/07 – FantoKids – Horário: 16h30 | Local: Praça Luiz Moreira de Carvalho (Praça Central Iguatemi) | Apresentando: Chuva de Contos;

06/07 – Cia do Abração – Horário: 16h30 | Local: Euro Garden | Apresentando: Estorias Brincantes de Muitas Mainhas;

07/07 – Cia Teatro Escola de Palhaço – Horário: 16h30 | Local: Euro Garden | Apresentando: Magliaço – O Palhaço Mágico;

07/07 – Cirqueridum – Horário: 16h30 | Local: Praça Nossa Senhora Aparecida (Praça Central Floriano) | Apresentando: Grand Cirque Estripulias;

08/07 – Grupo de Operetas – Horário: 19h30 | Local: Teatro Reviver | Apresentando: Forróbodo;

09/07 – Grupo de Operetas – Horário: 19h30 | Local: Teatro da UEM | Apresentando: Forróbodo;

10/07 – Trindade Produções – Horário: 19h00 | Local: Praça Salgado Filho (Antigo Aeroporto) | Apresentando: Volta pra casa;

11/07 – Trindade Produções – Horário: 19h00 | Local: Parque Alfredo Nyffeler (Buracão) | Apresentando: Volta pra casa;

12/07 – Cia Palco Sobre Lona – Horário: 19h30 | Local: Vila Olímpica | Apresentando: As Aventuras da Turma no Meio Ambiente;

13/07 – FantoKids – Horário: 16h30 | Local: Parque Do Japão | Apresentando: Chuva de Contos;

13/07 – Urban Style – Horário: 16h30 | Local: Praça Luiz Moreira de Carvalho (Praça Central Iguatemi) | Apresentando: Circus Dance;

13/07 – Palhaço Arnica – Horário: 19h30 | Local: Vila Olímpica | Apresentando: Histórias de Palhaço;

14/07 – Palhaço Arnica – Horário: 16h30 | Local: Euro Garden | Apresentando: Histórias de Palhaço;

14/07 – Atelie Mão Dupla Teatro de Bonecos – Horário: 16h30 | Local: Praça Nossa Senhora Aparecida (Praça Central Floriano) | Apresentando: Sapateiro Ambulante Contador De História”Tórias”;

15/07 – Atelie Mão Dupla Teatro de Bonecos – Horário: 19h00 | Local: Praça Nossa Senhora Aparecida (Praça Central Floriano) | Apresentando: Sapateiro Ambulante Contador De História”Tórias”;

16/07 – Cia Palco Sobre Lona – Horário: 19h00 | Local: Praça Zumbi dos Palmares (Cidade Alta) | Apresentando: As Aventuras da Turma no Meio Ambiente;

17/07 – Cia Palco Sobre Lona – Horário: 19h00 | Local: Praça Salgado Filho (Antigo Aeroporto) | Apresentando: As Aventuras da Turma no Meio Ambiente;

18/07 – Cirquiridum – Horário: 19h00 | Local: Parque Alfredo Nyffeler (Buracão) | Apresentando: Grand Cirque Estripulias;

18/07 – Cia Palco Sobre Lona – Horário: 19h00 | Local: Praça Vítor Rodrigues Martins (Antiga Puc) | Apresentando: As Aventuras da Turma no Meio Ambiente;

20/07 – Nó Coletivo das Artes – Horário: 16h30 | Local: Parque do Japão | Apresentando: Laços de nós;

20/07 – Cia Palco Sobre Lona – Horário: 16h30 | Local: Praça Luiz Moreira de Carvalho (Praça Central Iguatemi) | Apresentando: As Aventuras da Turma no Meio Ambiente;

20/07 – Urban Style – Horário: 16h30 | Local: Praça Zumbi dos Palmares (Cidade Alta) | Apresentando: Circus Dance;

21/07 – Cia Palco Sobre Lona – Horário: 16h30 | Local: Euro Garden | Apresentando: As Aventuras da Turma no Meio Ambiente;

21/07 – Nó Coletivo das Artes – Horário: 16h30 | Local: Vila Olímpica | Apresentando: Laços de nós;

Classificação: Livre

Entrada Gratuita

Cia “Circo Teatro Sem Lona”:

A Companhia maringaense “Circo Teatro Sem Lona”, existe desde 1996, quando foi criada com o objetivo de unificar os estudos das linguagens de circo e teatro, através do resgate da figura simbólica do pequeno circo de fundo de quintal, motivo sempre presente nas brincadeiras infantis. Desde a estreia de seu primeiro espetáculo o grupo tem participado de inúmeros festivais e mostras de teatro, e com 27 anos de história conquistou mais de 70 prêmios em todo território nacional, solidificando o nome da companhia como uma das mais atuantes do estado do Paraná, realizando mais 800 apresentações por ano em todo o Brasil e mais de 30 peças montadas. Nesses 27 anos a companhia já se apresentou em mais de 1000 cidades e para mais de dois milhões de pessoas.