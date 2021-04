Filho de ex vereador maringaense, morre em confronto com a PM

Ideval de Oliveira Júnior, de 36 anos, que já contava com passagens pela polícia, filho

do ex vereador de Maringá, Capitão Ideval, foi morto na noite desta sexta-feira, 23,

em Arapongas durante um confronto armado com policiais militares da equipe Rotam da 7ª

CIA de Arapongas.

Junior estava em um veículo Toyota Corolla que havia sido roubado na

noite do dia 21 deste mês no bairro Gleba Palhano, zona sul de Londrina.

Segundo a PM, Júnior estava armado com um revólver calibre 38 e reagiu a

uma abordagem durante o acompanhamento tático. Ele saía da rodovia PR 444 para

acessar a PR 218 sentido a Astorga, quando colidiu em uma rotatória, na sequência ao sair do veículo com uma arma na mão, atirou contra os policiais que reagiram, os disparos mataram na hora o rapaz.

Antes disso, equipes da PM de Londrina e Cambé já haviam feito um acompanhamento

durante a manhã de sexta-feira, mas perderam o carro de vista e um alerta foi emitido sobre

este veículo na região. Ideval estava com um mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional. (inf Corujão Notícias)