Fios de telefone soltos na rua causa grave acidente e deixa mulher em estado gravíssimo

Uma mulher ficou gravemente ferida na manhã desta quinta-feira (27), após acidente de moto causado por cabos telefônicos soltos no Jardim Ebenezer, em Maringá.

Juliana A. C, 41 anos, seguia pela rua Colômbia, quando passou pelos fios, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Os cabos enroscaram na moto e fez com que a motociclista perdesse o controle da direção e batesse com violência contra uma árvore. Com ferimentos gravíssimos, Juliana foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros e Samu ao Hospital Universitário. De acordo com o médico, a vítima sofreu fratura no fêmur, fraturas nos dois braços e traumatismo craniano.

Segundo moradores, uma empresa realizava serviço e teria deixado os fios soltos na rua sem sinalização.

Ainda na noite desta quinta-feira, um outro flagrante foi registrado no Conjunto Borba Gato. Funcionários da empresa Vivo deixaram um fio atravessado na Rua das Samambaias. Moradores improvisaram sacolas plásticas para sinalizar. O morador ligou na empresa que deu um prazo de 48 para retirar o fio. (inf Plantão Maringá)