Fiscalização interditou, tabacaria, mercado, chácara e bar no fim de semana em Maringá

O Grupo de Gestão Integrada (GGI) da Prefeitura de Maringá recebeu 144 denúncias no final de semana, realizou 82 vistorias e 17 orientações sobre o decreto municipal em prevenção ao coronavírus. Foram vistoriados supermercados, tabacarias, bares, lanchonetes, restaurantes, quadras esportivas, espaços públicos, festas, entre outros.

Entre as autuações e interdições estavam um bar na avenida São Paulo, um mini mercado na avenida Tuiuti, uma tabacaria na avenida Pedro Taques, um Disk Cerveja na avenida Carmem Miranda e uma festa numa chácara na avenida das Torres. Todos foram autuados em R$ 10 mil cada e interditados por 48 horas. No caso da festa, o proprietário e o promotor do evento receberão multa de R$ 10 mil cada. Um foragido que estava com mandado de prisão em aberto foi preso na festa. No geral, duas pessoas foram multadas em R$ 1 mil cada pela não utilização da máscara de proteção.

Como medida de prevenção, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizou intervenção em dois pontos que normalmente geram muitas denúncias de aglomeração – a avenida Senador Petrônio Portela e a rua Paranaguá. A secretaria também organizou blitz nos locais, o que evitou a aglomeração nas calçadas e vias.

O GGI segue nas vistorias hoje com equipes circulando pela cidade entre 18h e meia-noite, com foco no cumprimento da Lei Seca ao redor da UEM devido à realização do vestibular 2021.

RECLAMAÇÕES – As denúncias devem ser feitas nos telefones 153 (da GM) e 156 (da Ouvidoria). Também há opção pela internet, a qualquer hora do dia e a semana toda, na Ouvidoria Online .

Participam das vistorias do GGI as secretarias de Fazenda, de Segurança Pública, de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, de Saúde, de Mobilidade Urbana, Guarda Municipal, Comunicação, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. (via O Dia na Cidade)