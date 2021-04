Floraí institui programa de alimentação

Sensibilizado com a crise econômica devido a pandemia do novo coronavírus, o município de Floraí institui o programa de complementação alimentar.

A demanda vai obedecer cadastro único do CRAS para se enquadrar neste programa. As pessoas que serão beneficiadas retirarão em forma de marmitas em horário de almoço estabelecido previamente, o alimento que será fornecido por uma cantina central e distribuído no salão social do “Bambu”, Vila das Palmas – Centro Comunitário Amália Franckhi Marques.

A prefeita Municipal Edna Carpine Contin e a senhora Adriane Herradon da ação social do município entendem que é preciso ajudar parte da comunidade que será envolvida no programa, este justo atendimento chega oportunamente e está garantido para os próximos 4 meses podendo ser prorrogado ou não conforme situação da pandemia.