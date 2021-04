Fogo intencional destrói contêiner de ecoponto

O ecoponto do Jardim Piatã não funcionará temporariamente no recebimento de recicláveis e inservíveis . Ontem à noite o local pegou fogo, precisando da intervenção do Corpo de Bombeiros. O fogo atingiu um dos contêineres de 12 metros e materiais que haviam sido descartados no local. Não houve vítimas.

De acordo com a prefeitura, o Secretário do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Azevedo, e o secretário de Segurança, Ivan Quartaroli, chegaram rapidamente ao local e constataram que uma câmera de segurança do Viveiro de Flores Piatã, ao lado do ecoponto, flagrou uma pessoa ateando fogo nos materiais depositados no local. As imagens serão encaminhadas aos órgãos competentes para investigação do caso.