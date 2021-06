Nesta quinta-feira ,3, a Secretaria de Segurança Pública de Mandaguaçu coordenará, com a Defesa Civil, uma força-tarefa com voluntários para encontrar Breno Mendonça Silva, de 15 anos de idade. Breno está desaparecido desde a manhã do dia 14 e uma mensagem de sua avó comoveu internautas.

O ponto de encontro de quem quiser ajudar na busca será na rua José Emanuel de Moura, no Conjunto Hiro Vieira, próximo à passarela.